Trabzon'daki dev mücadele başladı! Canlı anlatım
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Trabzon'daki dev mücadele başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00 başlayanmücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzon'daki dev mücadele başladı! Canlı anlatım
13.09.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:00

Süper Lig'in ilk haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, eksiklerine rağmen Beşiktaş'ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon, forma giyemeyecek, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı'nın da riske edilmemesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH YOK

Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında gol krallığı yaşayan Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ise milli takım kampı için gittiği ülkesinden halen Trabzon'a dönmedi. Kulüp yetkililerinin de golcü oyuncuya ulaşamadıkları belirtildi.

SERGEN'İN YERİNE MURAT ŞAHİN

Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan teknik direktör Sergen Yalçın, kritik maçta takımın başında yer alamayacak. Tecrübeli teknik adamın yerine yardımcı antrenör Murat Şahin, siyah beyazlı ekiple maça çıkacak.

Siyah beyazlılarda ayrıca, yeni transferler Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Oliver Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON GALİP GELEMEDİ

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda rakibiyle deplasmanda yaptığı maçta 4-1 mağlup olurken, evindeki karşılaşmadan ise 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele hakem Ali Şansalan'ın çaldığı düdükle başladı.

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