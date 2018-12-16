Dev Maçın Var Hakemi Cüneyt Çakır Oldu

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'de bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kritik mücadelenin VAR hakemini açıkladı. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı dev mücadelede Video Yardımcı Hakemlik görevi Cüneyt Çakır'da olacak.

(İHA)