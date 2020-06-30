Dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Kritik karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak, dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 30'uncu haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

3 Temmuz Cuma21.00 Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)4 Temmuz Cumartesi18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Abdulkadir Bitigen)18.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)21.00 Fenerbahçe - Göztepe (Bahattin Şimşek)5 Temmuz Pazar18.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor (Atilla Karaoğlan)21.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)21.00 Galatasaray - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)6 Temmuz Pazartesi

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş (Arda Kardeşler)

Kaynak: DHA