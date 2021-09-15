İnanılır gibi değil! Kalemize gelen ilk şut gol oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açıyor. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayan karşılaşma EXXEN platformundan canlı yayınlanıyor. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de Alman devini mağlup ederek gruba 3 puanla başlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

CANLI ANLATIM

Dakika 5: Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel topu güçlükle çeldi.

Dakika 10: Pjanic'in pasıyla sağ çaprazdan Ghezzal ceza sahasına sokulmak istedi. Ancak topu kontrol edemedi. Aut.

Dakika 19: Sağ kanattan Meunier'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Jude Bellingham, dar açıdan uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri