İnanılır gibi değil! Kalemize gelen ilk şut gol oldu
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'la karşılaşıyor. Saat 19.45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Temsilcimizde teknik direktör Sergen Yalçın, yerli futbolcu olarak yalnızca Ersin'e görev verirken takımın geri kalanı yabancı futbolculardan oluştu. Karşılaşma Borussia Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açıyor. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayan karşılaşma EXXEN platformundan canlı yayınlanıyor. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de Alman devini mağlup ederek gruba 3 puanla başlamak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Borussia Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.
CANLI ANLATIM
Dakika 5: Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel topu güçlükle çeldi.
Dakika 10: Pjanic'in pasıyla sağ çaprazdan Ghezzal ceza sahasına sokulmak istedi. Ancak topu kontrol edemedi. Aut.
Dakika 19: Sağ kanattan Meunier'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Jude Bellingham, dar açıdan uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021