Dev Maça Doğru programı D-Smart'ta
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Dev Maça Doğru programı D-Smart'ta

23.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:01
Dev Maça Doğru programı D-Smart'ta

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar akşamı oynanacak dev mücadele öncesinde iki takımın son durumu, hazırlıklar, yorumlar ve efsane maçlarının özetleri perşembe 14.00'te Dev Maça Doğru programında D-Smart'ta ekrana gelecek.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar akşamı oynanacak dev mücadele öncesinde iki takımın son durumu, hazırlıklar, yorumlar ve efsane maçlarının özetleri perşembe 14.00'te Dev Maça Doğru programında D-Smart'ta ekrana gelecek.

D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı ile yaklaşık 2 saat boyunca zirve yolundaki kritik maç öncesinde iki takımla alakalı merak edilenler, maçta ön plana çıkabilecek isimler, son dakika gelişmeleri izleyicilerle buluşacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında daha önce tarihe geçmiş maçların özetlerinin de yer alacağı programa futbol dünyasından çok önemli isimler bağlantılarla renk katacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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