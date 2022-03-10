Torrent'ten sürpriz tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler

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Torrent'ten sürpriz tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu

Haberler.com - Spor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Barcelona'yla karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'de başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Avrupa'da namağlup yoluna devam eden temsilcimiz, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Barcelona karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmek istiyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşıyor. İstanbul'a tur umutlarını koruyacak bir skorla dönmek isteyen temsilcimiz, dünya devi karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

BARCELONA'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı. Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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