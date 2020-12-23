Kadıköy'de dev maç golle başladı! Yıldız futbolcu, topu ağlara gönderdi
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Kadıköy'de dev maç golle başladı! Yıldız futbolcu, topu ağlara gönderdi

23.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:19
Kadıköy'de dev maç golle başladı! Yıldız futbolcu, topu ağlara gönderdi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi. Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamıyor.

Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan da Başakşehir karşısında takımını yer almıyor.

VISCA VE EPUREANU İYİLEŞTİ

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu lacivertli ekipte, corona virüs testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak. Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemiyor.

MARTIN SKRTEL SINIRDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 15. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede forma giyemiyor.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan Gümüş, Thiam, Kemal Ademi.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Zorlu mücadele hakem Bahattin Şimşek'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir Deniz Türüç ile frikik kullandı. Onun soldan ortasında top önce Skrtel'in vuruşunda direkten döndü ardından Mahmut Tekdemir'in dokunuşunda top ağlarla buluştu.

Dakika 15: Chadli'nin ortasında kaleci Altay topu çeldi. Devamında İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

Haber Yorumları (1)
BB KARBONAT EROL: Erol Bulutun son maçı o yüzden süpriz yapmıştır.
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