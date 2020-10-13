Dev LPG tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Dev LPG tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti

13.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:18
Dev LPG tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Panama bandıralı "Marycam Swan" adlı dev LPG tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Panama bandıralı "Marycam Swan" adlı dev LPG tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Samsun Limanı'ndan gelen ve gideceği liman henüz belli olmayan 154,17 metre uzunluğunda, 25,5 metre genişliğindeki 16 bin 808 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir gemi de refakat etti.

Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güvenlik amacıyla kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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