Dev kruvaziyerdeki 27 Türk personel Bodrum'da tahliye edildi - Drone
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Dev kruvaziyerdeki 27 Türk personel Bodrum'da tahliye edildi - Drone

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen "Mein Schiff 5" isimli Malta bayraklı kruvaziyerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bekletilen Türk personelin 27'sinin tahliyesi gerçekleştirildi.

31.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:21

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen "Mein Schiff 5" isimli Malta bayraklı kruvaziyerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bekletilen Türk personelin 27'sinin tahliyesi gerçekleştirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarında Kovid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 45 gündür bekletilen 295 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum ilçesine geldi. Karada adası ile liman arasına demirleyen gemideki Türk personelden 27'si polis ve sağlık ekiplerinin gözetiminde botla yapılan 5 seferle karaya çıkarıldı.

Geminin Bodrum'daki acentesi Merhaba Gemicilik şirketinin yönetim kurulu başkanı Süleyman Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcusu bulunmayan gemideki 500 personelin, 45 gündür Atina açıklarında karantinada bekletildiğini söyledi.

Gemi personelinin yarısına yakınının Türk olduğunu belirten Uysal, gerekli başvuruları yaparak kruvaziyer şirketiyle sözleşmesi bitenlerin tahliyesini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Mein Schiff 5"in dünyanın en büyük yolcu gemilerden biri olduğuna işaret eden Uysal, şunları söyledi:

"Bu gemilerde birçok mürettebat var. Sınırlar kapalı olduğu için çoğu, kontratları bitmesine rağmen evlerine dönemedi. Bu gemideki sözleşmesi biten 27 kişi evlerine transfer edilecek. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Devletimiz de burada. Gemi adamlarının çoğunluğu Antalya bölgesine gidecek."

"Gemide kalan arkadaşlarıyla el sallayarak vedalaştılar"

Tahliye edilenlerden Selahattin Yılmazer ise gemideki karantina döneminde olumsuz bir şey yaşamadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2,5 aydır denizde olduklarını anlatan Yılmazer, "Vatanımıza geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Hüseyin Bozkurt da 5 aydır gemide olduğunu ve karantina sürecinde denizde bulunmaktan dolayı biraz yorulduğunu dile getirdi.

Tahliye sırasında geride kalan Türk personel, arkadaşlarıyla el sallayarak vedalaştı. Daha sonra demir alan gemi ilçeden ayrıldı.

Sağlık kontrolleri yapılan ve pasaport işlemleri tamamlanan personel, otobüs ve özel araçlarla polis kontrolünde memleketlerine doğru yola çıktı.

Tahliyesi yapılanların 14 gün de evlerinde gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Dev kruvaziyerdeki 27 Türk personel Bodrum'da tahliye edildi - Drone

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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