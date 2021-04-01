Dev kruvaziyer gemilerinin Venedik lagününe girişi yasaklandı
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Dev kruvaziyer gemilerinin Venedik lagününe girişi yasaklandı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Dev kruvaziyer gemilerinin Venedik lagününe girişi yasaklandı

İtalya'da hükümet, büyük yolcu gemilerinin Venedik lagününde yaptığı geçişleri durdurma kararı aldı.

İtalya'da hükümet, büyük yolcu gemilerinin Venedik lagününde yaptığı geçişleri durdurma kararı aldı.

Başbakan Mario Draghi başkanlığındaki bakanlar kurulu, ülkede uzun yıllardır tartışma konusu olan kruvaziyer gemilerinin kanallarıyla ünlü Venedik kentinde özellikle San Marco Meydanı yakınında yaptığı geçişleri durdurma kararı aldı.

Hükümetin aldığı karar kapsamında, Venedik lagünü dışında 40 bin ton ağırlığındaki gemilerin yanaşabileceği liman projesi için ihaleye çıkılacak.

Kültür Bakanı Dario Franceschini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır beklenen doğru bir karar. (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) UNESCO'nun da talep ettiği üzere Venedik'te büyük gemilerin lagün dışında bir yere yanaşması ve buna yönelik bir projenin hayata geçirilmesine yönelik bir karar onaylandı." ifadelerini kullandı.

Dev kruvaziyer gemilerinin, özellikle kentin simgesi Büyük Kanal ve San Marco Meydanı'ndan yaptığı yakın geçişler turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlik olmasıyla öne çıkıyordu. Buna karşın Venedikliler ise bu geçişlerin kent için yarattığı riskler ve tehlikeler sebebiyle yıllardır gemilerin yakın geçişini protesto ediyordu.

Son olarak Haziran 2019'da teknik problem yaşayan 275 metre uzunluğundaki MSC Opera gemisi, büyük gemilerin ana güzergahı olan Giudecca Kanalı'ndan geçerken bir tekneye ve rıhtıma çarpmış, olayda en az 4 kişi yaralanmıştı.

UNESCO da daha önce İtalya'ya bu konuda önlem alması için çağrıda bulunmuştu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Venedik'e yönelik kruvaziyer turizminden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde İtalyan ekonomisine yaklaşık 400 milyon avro girdi sağlandığı belirtiliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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