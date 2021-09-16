Bursa'nın Doğu Akdeniz kruvaziyer rotasına alınması için girişim başlatılıyor

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, dünya kruvaziyer limanı işletmecilerinin ve tur operatörlerinin yer aldığı ABD'deki "Seatrade Cruise Global Fuarı"na katılarak, Bursa'nın Doğu Akdeniz kruvaziyer rotasına alınmasıyla ilgili adım atacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın turizm, tarihi, kültürel ve turizm özelliklerini ön plana çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Birlik, eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, başkanlık ettiği toplantıda yaptığı konuşmada, aşılamada kaydedilen başarı dolayısıyla toplantı, fuar ve organizasyonları tekrar gündemlerine aldıklarını, mart ayında katıldıkları Moskova Uluslararası Turizm Fuarı sonrasında Rus tur operatörlerini Bursa'da görmeye başladıklarını belirtti.

Hazırladıkları 32 dakikalık Bursa belgeselinin Türk Hava Yollarına ait yolcu uçaklarının iç ekranlarında gösterilmesi için bir yıllık anlaşma yaptıklarını ifade eden Usta, "27-30 Eylül tarihlerinde Amerika'nın Florida eyaletinde düzenlenen ve kruvaziyer devleriyle dünyada kruvaziyer gemileri ağırlayan limanların temsilcilerini bir araya getiren Seatrade Cruise Global Fuarı'nda yer alacağız. Tur operatörlerinin de katılacağı fuarda, Bursa'nın Doğu Akdeniz kurvaziyer rotasına alınmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Özellikle gümrük olmasından dolayı Gemlik bu iş için çok uygun. Bu gemilerin bir rotasının da Bursa olmasını istiyoruz. Bu çalışmada ulaşım sponsorumuz Türk Hava Yolları ve TİKA oldu." açıklamasında bulundu.

Toplantıda, Van Doğu Anadolu Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı ile İzmir Travel Turkey Fuarı'na katılım sağlanması konusunda da karar alındı.