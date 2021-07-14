Dev kruvaziyer gemileri, 1 Ağustos'tan itibaren Venedik Lagünü'ne giremeyecek

İtalya'da hükümet, büyük yolcu gemilerinin Venedik Lagünü'nde yaptığı transit geçişlerin 1 Ağustos'tan itibaren durdurulacağını açıkladı.

İtalya'da hükümet, büyük yolcu gemilerinin Venedik Lagünü'nde yaptığı transit geçişlerin 1 Ağustos'tan itibaren durdurulacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Başbakan Mario Draghi liderliğinde toplandığı ve kanallarıyla ünlü Venedik kentinde özellikle San Marco meydanı yakınında yapılan ve çoğu zaman protesto edilen kruvaziyerlerin yakın geçişlerinin durdurulacağı tarihin belli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren 25 bin tondan ağır ve 180 metreden uzun gemilerin, San Marco Meydanı ve Giudecca kanalı içinde transit geçiş yapamayacağı belirtildi.

Alınan bu karar lagünün korunması adına önemli bir adım olarak nitelendirilirken, açıklamada, lagün dışında büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği liman projesi için ihale duyurusuna çıkıldığı hatırlatıldı.

Kültür Bakanı Dario Franceschini de Twitter hesabından UNESCO'nun genel direktörü Audrey Azoulay'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "1 Ağustos'tan itibaren büyük gemiler, Venedik'te Giudecca kanalı ve San Marco önünden geçmeyecek. Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname'yi onayladı. Taahhüdümüzü yerine getirdiğimiz için gururluyum." ifadelerini kullandı.

İtalyan hükümeti, nisan ayında gemilerin lagünden geçişinin yasaklanmasına ilişkin karar almış ancak yasağın yürürlüğe girmesi için bu gemilere lagün dışında yapılacak liman projesini işaret etmişti.

5 Haziran'da MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten hareket edişi, kentteki büyük gemi karşıtları tarafından protesto edilmişti.

UNESCO ise 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın, Venedik lagünü içindeki büyük gemi geçişlerini durdurmaması halinde Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi"ne alınacağı uyarısında bulunmuştu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Venedik'e yönelik kruvaziyer turizminden, yeni tip koronavirüs salgını öncesinde ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon avro gelir sağlanıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin