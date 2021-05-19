Dev korteje Gömeç MHP'den de tam destek

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Edremit Körfezi ilçelerinde düzenlenen dev araç kortejine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gömeç İlçe Teşkilatı da tam destek verdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Edremit Körfezi ilçelerinde düzenlenen dev araç kortejine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gömeç İlçe Teşkilatı da tam destek verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleşen binlerce aracın Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'a kadar uzanan dev araç kortejine MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar ve ilçe teşkilatı yöneticileri de katıldı.

Araç kortejinde; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı; Gömeç eski Belediye Başkanı ve halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinasyon Daire Başkanlığı görevini yürüten Kazım Arslan, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, MHP Gömeç İlçe Başkanı Mummer Birdar ve İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Alümert de yalnız bırakmadı.

Ayvalık'ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Cunda Köprüsü'ne ulaşan araç konvoyunda bulunan yüzlerce vatandaş saatler 19.19'u gösterdiği sırada araçlarından inip bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı