Dev konteyner gemisi "MSC Hamburg" Çanakkale Boğazı'ndan geçti Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Hamburg" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Hamburg" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Kocaeli'nin Yarımca Limanı'na gitmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan 400 metre uzunluğundaki ve 176 bin 490 groston ağırlığındaki gemi, boğaz geçişini tamamladı.

Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Zübeyde Ana", "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-9" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.

Kaynak: AA