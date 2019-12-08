Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Liberia bandıralı "CMA CGM Congo" adlı dev konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

08.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:20
Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Liberia bandıralı "CMA CGM Congo" adlı dev konteyner gemisi, 'ndan geçti.??

'ndan 'nın Constanta Limanı'na giden 299,97 metre uzunluğunda, 48,24 metre genişliğindeki 102 bin 931 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait çeşitli römorkörler de refakat etti.??

Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı güvenlik amacıyla tek taraflı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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