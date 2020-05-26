Dev kelebek görenleri şaşırttı
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Dev kelebek görenleri şaşırttı

Dev kelebek görenleri şaşırttı Kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus güvesi kelebeği devasa büyüklüğü ile görenleri şaşırtıyor Osmaniye'de bir yayla evinde bulunan ve kanat açıklık uzunluğu 16 santimetre olan devasa kelebek görenleri şaşırttı.

26.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:30

Dev kelebek görenleri şaşırttı

Kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus güvesi kelebeği devasa büyüklüğü ile görenleri şaşırtıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de bir yayla evinde bulunan ve kanat açıklık uzunluğu 16 santimetre olan devasa kelebek görenleri şaşırttı.

Osmaniye merkeze bağlı Cebel Yaylasındaki yayla evine giden Hamit Dündar evin kapısının üzerine konmuş bir kelebek gördü. Kelebeğe yaklaştığında çok büyük olduğunu fark eden Dündar kelebeği yakalayarak içeri aldı. Rengarenk ve desenli kanatlarının uzunluğu 16 santimetre olan böylesine büyük bir kelebeği ilk defa gördüğünü ve merakla ailecek incelediklerini belirten Hamit Dündar, "Kelebeği gece saatlerinde görmüştüm. İçeri aldık. Sabah da gitmediğini fark ettik. Ailecek çok ilgimizi çekti. Kanat uzunluğunu ölçtüm 16 santimetre geliyor. İnternetten araştırma yaptım bu kelebeğin tavus güvesi olduğunu öğrendim. Kelebek uçup gidene kadar misafirimiz olacak" şeklinde konuştu.

Renkleri değişken, genelde parlak ve etkileyici, ön kanatları nispeten uzun, dar ve uca doğru incelen bir yapıda, arka kanatlarda benekler ve kuyruklar olan tavus güvesi 15-20 santim kanat uzunluğuna erişebiliyor. Saturnia pyri familyasından olan tavus güvesi ömrü ise çok kısa sürüyor.

Dev kelebek görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA

Manşet

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