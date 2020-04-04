Dev kaya parçası yolu kapattı VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası dev kayalar yola düştü.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası dev kayalar yola düştü. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıosman Mahallesi'nde vatandaşların kullandığı yola ve su kanalına kaya düştü. Düşen kayayı, Van Büyükşehir Belediyesi Çatak Şantiye Şefliği ve Çatak Belediyesine ait iş makineleri kaldırdı. Tonlarca ağırlıktaki kayalar iş makineleriyle 5 saatlik çalışmanın ardından kaldırılırken, tahrip olan su kanalı ise geçici olarak onarıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçenin coğrafi yapısı ve aşırı yağış alması sebebiyle yüksek kesimlerden sürekli kayalar düştüğünü belirterek, "Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Çatak Belediyesine ait iş makineleri sürekli bölgemizde yol güzergahını kontrol edip, düşen kayaları kaldırıyor. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA