Dev kar kütlesi üzerlerine böyle düştü

Rusya'nın Ufa şehrindeki bir morgun çatısındaki kar kütleleri iki kadının ve park halindeki bir aracın üstüne düştü.

Rusya'nın Ufa şehrindeki bir morgun çatısındaki kar kütleleri iki kadının ve park halindeki bir aracın üstüne düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Rusya'nın Ufa şehrinde meydana geldi. Şehirdeki bir morgun çatısında biriken kar kütleleri morgun önündeki iki kadının ve park halindeki bir aracın üstüne düştü. İki kadının ölümden döndüğü anlar, kameraya yansıdı.Büyük paniğe yol açan olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı