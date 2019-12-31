Dev kar küresinde fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler
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Dev kar küresinde fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler

İZMİT'te, yılbaşı nedeniyle hazırlanan dev kar küresinin içine girerek fotoğraf çektirmek isteyenler, soğuk havaya aldırmadan kürenin önünde kuyruk oluşturdu.

31.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:56
Dev kar küresinde fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler

İZMİT'te, yılbaşı nedeniyle hazırlanan dev kar küresinin içine girerek fotoğraf çektirmek isteyenler, soğuk havaya aldırmadan kürenin önünde kuyruk oluşturdu.

İzmit Belediyesi, yılbaşı nedeniyle hizmet binasının önünde ve Sabri Yalım Parkı'nda farklı dekorlar hazırladı. Işıklı arabalar, ışıkla oluşturulan çam ağacı ve dev kar küresi, fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisini çekti. Özellikle dev kar küresinde fotoğraf çektirmek isteyenler, soğuk havaya aldırmadan kürenin önünde sıraya girdi.


Kaynak: DHA
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