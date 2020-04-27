"Dev ihracat treni"nin yükleri Hazar'a açıldı
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"Dev ihracat treni"nin yükleri Hazar'a açıldı

Türkiye'den Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a giden ihraç ürünlerinin yüklü olduğu 940 metrelik trendeki 82 konteyner Bakü'nün Alat Limanı'ndan Hazar Denizi'ne açıldı.

27.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:20

Türkiye'den Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a giden ihraç ürünlerinin yüklü olduğu 940 metrelik trendeki 82 konteyner Bakü'nün Alat Limanı'ndan Hazar Denizi'ne açıldı.

Kars'tan 18 Nisan'da hareket eden "dev tren"in yükü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 70 kilometre mesafede bulunan Alat kasabasındaki Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na boşaltıldı.

Konteynerlerden 20'si Azerbaycan'da kalırken, 24'ü Kazakistan'a ait "Türkistan" yük gemisine yüklenerek Aktau Limanı'na hareket etti.

Konteynerlerden 30'u Türkmenistan'ın Türkmenbaşı, 8'i ise yine Kazakistan'ın Kurık Limanı'na gönderilecek.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında işletilen en uzun trenle temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok malzeme taşındı. Tüm işlemler insan temassız ve yoğun dezenfeksiyon kurallarına uyularak yapıldı.

Kaynak: AA

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