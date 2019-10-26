Dev ihale sonuçlandı: Amazon'u geçen Microsoft, Pentagon'un gizli bilgilerini 'bulut'a taşıyacak

Dev ihale sonuçlandı: Amazon'u geçen Microsoft, Pentagon'un gizli bilgilerini 'bulut'a taşıyacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığının (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı. Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini, Amazon'u geride bırakan Microsoft kazandı.

26.10.2019 16:14
Dev ihale sonuçlandı: Amazon'u geçen Microsoft, Pentagon'un gizli bilgilerini 'bulut'a taşıyacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığının (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı.


Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini, Amazon'u geride bırakan Microsoft kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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