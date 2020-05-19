Dev gemiyi ayakta alkışlayarak karşıladılar Muğla'nın Bodrum ilçesinden denize açılan dev gemi üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bulunan gemi görsel şölen sundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden denize açılan dev gemi üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bulunan gemi görsel şölen sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101. yılında Bodrum'da adeta görsel şölen yaşandı. STS Bodrum Okul Gemisi, temsili seyrinde görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında Halikarnas İskeleden Bodrum Liman'a yaptığı temsili seyir ile ilgi odağı oldu. Marşlar ve kahramanlık türküleriyle seyrine başlayan tekne, Kumbahçe açıklarında düzenlediği ışık gösterisiyle Bodrum'a 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Belediye birim müdürlerinin ellerinde Türk bayrakları ile katıldığı sembolik yolculuğa yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve bahçelerine çıkıp, hep bir ağızdan tekneden yükselen marşlara eşlik ederek destekledi. 36 metrelik yelkenlinin, dev Atatürk bayrağı ile Bodrum açıklarında süzülüşü, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik Kumbahçe sahilinden geçen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Cep telefonları ile o anları ölümsüzleştiren vatandaşların coşkusuna Halikarnas İskelesi ve Bodrum Liman içinde bağlı teknelerden yükselen siren sesleri eşlik etti.

Bodrum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı kutlama etkinlikleri sabah saatlerinde Belediye Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumu ile devam etti. Etkinlikler, akşam saatler 19.19'u gösterdiğinde ise tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak Şehir Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA