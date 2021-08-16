DEV GEMİNİN PARÇASI İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

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KRUVAZİYER gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti.

KRUVAZİYER gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Yolcu gemisi olarak inşa edilecek olan kruvaziyer gemisinin bölümü Romanya'da tamamlandı. Dev parça sabah saat 07.00 sıralarından İtalyan bayraklı 'Carlo Martello' adlı römorkör ile çekilerek Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi parçasının boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma 2 römorkörü de eşlik etti.

Yolcu gemisinin parçası yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Römorkör eşliğinde çekilen geminin bölümü İtalya'nın Porto Marghera Limanı'nda bulunan diğer parçaları ile birleştirilmesi götürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı