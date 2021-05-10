DEV GEMİNİN PARÇASI İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

DEV yolcu gemisinin ön bölümü römorkör ile çekilerek İtalya'ya gitmek için İstanbul Boğazından geçti.

DEV yolcu gemisinin ön bölümü römorkör ile çekilerek İtalya'ya gitmek için İstanbul Boğazından geçti. Gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti.

Yaklaşık 170 bin ton ağırlığında olacak dev yolcu gemisinin ön bölümü Romanya'da tamamlandı. Malta bayraklı 'ST. Angelo' isimli römorkör ile çekilerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 5632 yolcu kapasiteli geminin parçasına Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti.

Bu yıl suya indirilmesi planlanan dev yolcu gemisi 339 metre uzunluğunda, 41 metre genişliğinde olacak. Yaklaşık 1650 mürettebat kapasiteli yolcu gemisinin boğaz geçişi ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi parçası diğer parçaları ile birleştirilmek üzere İtalya'nın Monfalcone Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

Görüntü dökümü: ---------------------Römorkörden detay görüntü-Kıyı Emniyeti römorköründen detay görüntü-Gemi parçasından detay görüntü-Gemi parçasının İstanbul Boğazından geçişi-Genel ve yakın detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı