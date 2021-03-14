Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

14.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:05

Haber-Kamera: Özgür EREN -Hasan YILDIRIM 'CMA CGM Lisa Marie' isimli dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Hasan YILDIRIM 'CMA CGM Lisa Marie' isimli dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Konteyner gemisinin boğaz geçişine Kurtarma 12 römorkörü de eşlik etti. 'CMA CGM Lisa Marie' adlı konteyner gemisi saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 300 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki dev geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 12 römorkörü de eşlik etti.

3 FUTBOL SAHASI UZUNLUĞUNDA 

Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı.

 


Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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