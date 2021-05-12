Dev finallerin hakemleri belli oldu
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Dev finallerin hakemleri belli oldu

Dev finallerin hakemleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol hakem Miguel Lahoz yönetecek. Yardımcılığını ise Pau Cebrian Devis ve Roberto Diaz Perez del Palomar yapacak.

26 Mayıs'ta Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini ise Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcılığını da Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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