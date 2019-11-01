“Dev fabrikalar yetmez, tasarım da gerek”

01.11.2019 13:25

ATHİB'in düzenlediği tasarım yarışmasında konuşan Zeki Kıvanç, değişen tüketici davranışlarına vurgu yaparak, dokuma kumaş sektöründe dev fabrikaların tek başına yeterli olmayacağını ve tasarımın önemli bir etken olduğunu dile getirdi.