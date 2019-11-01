“Dev fabrikalar yetmez, tasarım da gerek”

ATHİB'in düzenlediği tasarım yarışmasında konuşan Zeki Kıvanç, değişen tüketici davranışlarına vurgu yaparak, dokuma kumaş sektöründe dev fabrikaların tek başına yeterli olmayacağını ve tasarımın önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

01.11.2019 13:25
“Dev fabrikalar yetmez, tasarım da gerek”

ATHİB'in düzenlediği tasarım yarışmasında konuşan Zeki Kıvanç, değişen tüketici davranışlarına vurgu yaparak, dokuma kumaş sektöründe dev fabrikaların tek başına yeterli olmayacağını ve tasarımın önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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