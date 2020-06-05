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Dev fabrika, enerjisini güneşten alıyor

Fabrikasına kurduğu Güneş Enerjisi Sistemiyle kendi elektriğini kendi üreten işadamı Şahin Kırbıyık, "Doğayı kirletmeden ekolojik dengeyi bozmadan rol model bir tesis yapmak istemiştik.

Dev fabrika, enerjisini güneşten alıyor
05.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:58

Fabrikasına kurduğu Güneş Enerjisi Sistemiyle kendi elektriğini kendi üreten işadamı Şahin Kırbıyık, "Doğayı kirletmeden ekolojik dengeyi bozmadan rol model bir tesis yapmak istemiştik. Bu konuda attığımız adımlar bugün dünya çevre gününde verilen mesajlar ile ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen işletmelerin sayısı her geçen gün artarken Antalya'da dezenfekten, kimya ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Kırbıyık İçecek Anonim Şirketi, işletmenin fabrikasına toplam 202.95 KW güce sahip bir güneş enerji santrali kurdu. 750 adet güneş panelinden oluşan çatı üstü Güneş Enerjisi Sistemiyle ayda yaklaşık 25 bin TL'yi bulan elektrik tasarrufu sağlayan fabrika, bu yönüyle çevreci özelliğiyle de öne çıktı.

1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesinden sonra çevreye duyarlı yatırımlar öne çıkıyor. Fabrikasında 750 güneş paneli ile 202.95 KW elektrik üreten Kırbıyık Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık milli üretim hamlesi ile gerçekleştirdiği çevreyi koruyan yatırımları hakkında bilgi verdi. Kırbıyık, "Fabrikamızda kendi elektriğimizi kendimiz üretirken doğayı kirletmeden ekolojik dengeyi bozmadan rol model bir tesis yapmak istemiştik. Bu konuda attığımız adımlar bugün dünya çevre gününde verilen mesajlar ile ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'yenilenebilir enerjide ülkemizin geldiği noktayı gösteriyor' şeklinde açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Her iki bakanın enerji ile ilgili yaptığı açıklamaya en güzel destek iş adamı Şahin Kırbıyık'tan geldi. Kırbıyık, "Fabrikalarımızın çatısına kurduğumuz güneş panelleri sayesinde milli enerjiye katkı sağlıyoruz. Hedef yüzde yüz milli enerji olmalıdır. Sayın bakanların bugüne kadar gösterdikleri çabalara özel sektör olarak elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Dünya Çevre Gününde tüm dünyanın verdiği mesajlar yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Ne yaparsak yapalım daha temiz bir dünyayı insanlık hak ediyor. O yüzden ekolojik dengeyi gözeten, dünyayı kirletmeyen enerji kaynaklarına ihtiyacımız var" ifadelerinde bulundu.

"Bakanlarımızın işaret ettiği stratejiyi benimsemiş bulunmaktayız"

Yaptığı yatırımlar ile Türkiye Altın Marka Ödüllerinde Yılın İş adamı seçilen Kırbıyık, kendi fabrikalarında güneş enerjisinden elektrik üreterek milli enerji politikalarına ve çevreci projelere tam destek veriyor. Kendi fabrikalarında güneş enerjisinden elektrik üreterek fabrikaların enerji ihtiyacını karşılayan Kırbıyık, "Biz her zaman milli ve yerli enerji kullanımında sayın bakanlarımızın işaret ettiği stratejiyi benimsemiş bulunmaktayız. Antalya gibi yılın 350 günü güneş olan bir şehirde güneş enerjisini kullanarak gerçekleştirdiğimiz üretimlerimizde rekabet koşullarını lehimize çevirmeyi başardık. Global dünya pandemi ile birlikte kendi kendine yetebilen formüller üzerine yöneliyor. Ülkemiz gerek tarımda, gerek sanayide, teknoloji ve enerjide kendi kendine yetebilme kapasitesi olan ender ülkelerden birisidir. Bir yandan kendi kendine yetebilen bir ülke olma uğruna çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan çevreye zarar vermeden ekolojik dengeyi gözeterek üretimlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Doğaya olan sorumluluklarımızın farkındayız. Ben yönetim kurulu başkanı olarak holdingimizde çalışan tüm mesai arkadaşlarımın bu bilinçle hareket etmesini sağlamaya çalıştım. İşte kendi enerjimizi üreterek aynı zamanda çevreci bir tavır ortaya koyduk. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği 'Bu güneş köprüsü, bizim topraklarımız içerisinde üretilen paneller ve ekipmanlarla kurulacak. Anadolu insanının yazın alnını terleten güneş, yine bu toprakların insan gücüyle elektrik enerjisine de dönüşecek' cümlesine aynen katılıyorum. Bu uğurda atılacak her adımın öncüsü olmak için var gücümle çalışıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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