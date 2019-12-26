Dev enerji kazanı şehir merkezinden böyle geçti
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Dev enerji kazanı şehir merkezinden böyle geçti

Dev enerji kazanının tırla Amasya şehir merkezinden geçmesi kameraya yansıdı.

26.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:51
Dev enerji kazanı şehir merkezinden böyle geçti

Dev enerji kazanının tırla şehir merkezinden geçmesi kameraya yansıdı.


Uzun süre trafiğin kilitlenmesine sebep olan enerji kazanını taşıyan tır, park halindeki araçların çekilmesi ve kaldırılmasıyla Amasya'dan geçebildi. Kontrollü bir şekilde Amasya şehir merkezinden geçen dev enerji kazanı vatandaşların ilgisini çekti. Enerji kazanının götürülmesi kameralarca anbean görüntülendi.


Enerji kazanının Malatya'dan Trabzon'a götürüldüğü öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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