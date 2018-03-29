Dev Ekranların En Küçüğü

Japon tüketici elektroniği markası Sharp, Aquos S3 adlı dünyanın en kompakt 6-inçlik telefonu ile çerçevesiz akıllı telefon yarışına atılıyor. Sharp yeni telefonu ile genişlik ve yükseklik alanında birinci olan LG V30'u da tahtından indirmiş oldu.

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Sharp Aquos S3, yüzde 91 ekran/gövde oranına sahip, ayrıca 6-inçlik Full HD+ ekranı ve Android 8.0 Oreo ile birlikte kutudan çıkıyor. Telefonun ebatları ve ağırlığı ise şöyle: 148.2x74.2x7.98 mm ve 165.4 gram. Orta seviyeli bir telefon olarak tasarlanan Aquos S3'ün fiyatı yaklaşık 411 dolar olacak. Diğer sistem özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 630 çip seti, 4GB LPDDR4X RAM ve 64GB dahili depolama alanı var.

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Cihazın arka kameraları çift lensli 12MP + 13MP, 2x optik yaklaştırma, f/ 1.75 diyafram ve 6P Largan lens özelliklerine sahip. Selfie kamerası ise 13MP tek lensli yapay zeka ve Face Unlock desteğiyle geliyor.

Aquos S3, çift band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, çift SIM kart desteği, NFC ve GPS bağlantı özellikleri sayesinde geniş bir bağlantı yelpazesi de sunuyor.