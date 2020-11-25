Dev derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 10. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı karşılaşmada ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
TFF'nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:
27 Kasım Cuma
19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir - Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Ç.Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - FT Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 A.Alanyaspor - İH Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi
19.30 DG Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı