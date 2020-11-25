Dev derbinin hakemi belli oldu!
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Dev derbinin hakemi belli oldu!

25.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:32
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 10. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı karşılaşmada ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:

27 Kasım Cuma

19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir - Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Ç.Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - FT Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 A.Alanyaspor - İH Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi

19.30 DG Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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