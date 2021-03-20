Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek
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Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek

20.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:57
Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek

Beşiktaş, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç eksiğine karşın lider durumda bulunan siyah-beyazlılar kazanarak farkı açmak istiyor. Fenerbahçe ise 3 puan alarak yarıştan kopmamanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybetmesiyle birlikte zirvedeki yerini koruyan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibinden 2 maçı eksik olmasına karşın 2 puan önde bulunuyor. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'den de 1 maçı eksik ve sarı-lecivertli ekipten 5 puan önde. Dev derbide Beşiktaş kazanarak şampiyonluk yolunda puan farkını açmanın hesaplarını yaparken, Fenerbahçe de bu maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışından kopmamanın hesaplarını yapıyor.

353. randevu

Yarın saat 19.00'da oynanacak olan mücadeleyle birlikte iki takım tarihlerinde 353. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 galibiyet alırken, Beşiktaş da 126 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 93 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 488 gol atarken, Beşiktaş da rakip fileleri 447 kez havalandırdı. Süper Lig maçlarında ise iki takım 129 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 47 galibiyeti bulunurken, Beşiktaş da 41 kez 3 puana uzandı. 41 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligdeki 147 golüne Beşiktaş da 147 golle cevap verdi.

Sergen Yalçın'dan 2'de 2

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 2 Fenerbahçe derbisini de kazandı. Geçtiğimiz sezon 19 Temmuz'da iç sahada oynanan mücadeleden Gökhan Gönül ve Vida'nın golleriyle 2-0 galip ayrılan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçtan da 4-3'lik galibiyetle ayrılmayı başarmış ve tam 15 yıl sonra rakibini deplasmanda devirmişti. Dev derbi öncesinde Beşiktaş'ta tek eksik, sakatlığı bulunan Gökhan Töre. Fenerbahçe'de ise Perotti ve Mesut Özil forma giyemeyecek. Gökhan Gönül, Novak, Sadık ve Sinan Gümüş'ün durumları ise belirsiz. Yarın saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. - İSTANBUL

Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek
Dev derbi, ligin kaderini belirleyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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