Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
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Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü

14.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:08

Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü Sahilde dev dalgalara aldırış etmeyen bir kadın, denize girdi Kentte nem oranı yüzde 100 olarak ölçüldü Antalya'da dünden itibaren etkili olan sağanak sonrası, dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü.

Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü

Sahilde dev dalgalara aldırış etmeyen bir kadın, denize girdi

Kentte nem oranı yüzde 100 olarak ölçüldü

ANTALYA - Antalya'da dünden itibaren etkili olan sağanak sonrası, dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü. Sağanağın olumsuz etkilediği kentte ise nem oranı yüzde 100 ölçüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Antalya ve ilçelerini kapsayan kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı sonrası kent merkezi ve ilçelerinde dün başlayan yağış, gece etkisini arttırdı. Şiddetli rüzgar bölgedeki bir çok tabelayı devirirken, ağaçlara da zarar verdi. Bugün sabah saatlerinde de yer yer devam eden yağış sonrası yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili beyaza büründü. Bazı vatandaşlarda dev dalgaları fotoğraflamak için plaja indi. Sahildeki bir kadın ise dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte nem oranıysa yüzde 100 olarak ölçüldü.

Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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