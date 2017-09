Dev dalgaların arasında nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada

200 kişilik ekip ile sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu sezon bin 215 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Ekiplerin nefes kesen kurtarma operasyonları hem aksiyon, hem de drone kamerasına yansıdı



KOCAELİ - Kocaeli'nde dev dalgalar arasında çırpınan 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. O anlar drone kamerası ile görüntülendi. Bir başka kurtarma anı ise aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi 200 kişilik ekip ile görev yapıyor. Ekipler bu sezon boyunca bin 215 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 10 jet ski, 6 Zodyak bot ile sahillerde görev yapan ekipler zaman zaman drone yardımı ile bölgeyi havadan kontrol ediyor. Ekipler, havadan yaptıkları kontroller ile boğulmaların önüne geçmek için mücadele veriyor.

Dalgaların büyük ve tehlikeli olduğu anlarda ile ekipler, sık sık megafon ile anons ederek vatandaşların denizden çıkmalarını istiyor. Ekipler normal günlerde ise denize giren tatilcilere, belirlenen sınırları geçmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kurtarma operasyonu drone ile görüntülendi

Dev dalgalar arasında yaşanan bir kurtarma operasyonu drone kamerası ile havadan görüntülendi. Dalgalı bir zamanda drone ile bölgede kontrol yapan ekipler, sınırı geçen 3 kişinin dalgaların arasında çırpındığını fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, dalgaların arasından çıkmakta zorlanan gençlere müdahale etti. Hem jet ski hem de koşarak yardıma giden ekipler, attıkları ip ile gençleri kıyıya çekmeyi başardı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara an be an yansıdı.

Bir başka görüntü ise ekiplerin kasklarına taktıkları aksiyon kamerasından. Denizde boğulma tehlikesi yaşayan genç kızın yardımına yine KOSKEM ekipleri yetişiyor. Ekipler yanına yaklaştıkları genç kızı, denize atlayarak kurtarıyor. Tüm bu anlar ise aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.