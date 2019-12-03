Dev dalgalara aldırış etmediler, canlarını tehlikeye attılar

03.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:20

ARNAVUTKÖY 'de iki kişi etkili olan lodosta Karaburun Sahili'nde fotoğraf çekilmek istedi. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler geçen Cuma günü Arnavutköy, Karaburun Sahili'nde kaydedildi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodosta iki motokurye uyarılara aldırış etmeden sahil boyuna indi. İki kişi metrelerce yükseklikte dalgaların dövdüğü sahilde video ve fotoğraf çekmek istedi. Motokuryelerden biri kaskındaki kamerayı taşların arasına düşürdü. Canlarını tehlikeye atan iki kişi dev dalgalara aldırış etmeden düşen kamerayı aramaya çalıştı. Canlarını tehlikeye atan kişiler güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

- İstanbul