Dev dalgalar sörfçüyü yuttu. O anlar kameraya böyle yansıdı. Portekiz'de gerçekleştirilen sörf turnuvasına katılan 21 yaşındaki Avustralyalı sporcu, tahtanın üzerinde kalmaya çalıştığı sırada okyanus köpürdü dalga boyu daha da yükseldi. Sörf tutkunları olanları korkulu gözlerle izlerken, dengesini kaybeden sporcu da suya düştü. Jet skili görevli genç adamın yardımına koşarken, bir süre sonra su üstüne çıkan sporcu da yüzerek karaya çıktı.

(İHA)