Dev dalgalar liman içine ulaştı, balıkçılar denize açılamadı - Haberler
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Dev dalgalar liman içine ulaştı, balıkçılar denize açılamadı

Dev dalgalar liman içine ulaştı, balıkçılar denize açılamadı
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle kayalıklara vuran dalgaların boyu 7 metreyi aşarak limanın içine kadar girdi.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle kayalıklara vuran dalgaların boyu 7 metreyi aşarak limanın içine kadar girdi. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Kentte yağmurla birlikte rüzgar da etkili oldu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Sürücüler, mendirek altına park ettikleri araçlarını kaldırdı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.


Dev dalgalar liman içine ulaştı, balıkçılar denize açılamadı

Dev dalgalar liman içine ulaştı, balıkçılar denize açılamadı

Dev dalgalar liman içine ulaştı, balıkçılar denize açılamadı

Dev dalgalar liman içine ulaştı, balıkçılar denize açılamadı

Dev dalgalar liman içine ulaştı, balıkçılar denize açılamadı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Liman, Güncel, Haber

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