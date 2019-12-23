Dev dalgalar havadan görüntülendi
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Dev dalgalar havadan görüntülendi

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos devam ediyor.

23.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:49
Dev dalgalar havadan görüntülendi

'u etkisi altına alan şiddetli lodos devam ediyor. sahillerinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.


Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da başlayan lodos etkisini arttırarak devam ediyor. Şiddetli lodos, bazı vapur ve şehir hatları seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Zeytinburnu sahilde dalgaların kıyıyı dövmesi havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlarında lodosa rağmen sahilde yürüyüş yaptığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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