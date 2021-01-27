Dev dalgalar arasında tehlikeye rağmen selfie merakı

KARABURUN'da dev dalgaların yarattığı tehlikeye rağmen selfie çektirenler kameraya yansıdı.

KARABURUN'da dev dalgaların yarattığı tehlikeye rağmen selfie çektirenler kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına Arnavutköy Karaburun Sahili'nde de etkisini gösterdi. Sahilde balıkçı barınaklarının bulunduğu alan, fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalardan nasibini aldı. Ancak fırtınaya aldırış etmeden kayalıkların üzerine çıkarak selfie çekmeye çalışanlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı