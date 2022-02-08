Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİ'nin fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili'ne gelen defineciler, dedektörle değerli eşya aradı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı açıklama ile Akdeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda rüzgarın hızının zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi. Antalya'da rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başladı.

Bu arada Meteoroloji'nin verilerine göre fırtınanın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.