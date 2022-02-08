Dev dalgalar 15 metre yüksekliğindeki falezleri aştı

ANTALYA (İHA) - Meteorolojinin 24 saat süreyle kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü. Dalgalar, zaman zaman 15 metrelik falezlere kadar yükseldi. Bazı vatandaşlar ise deniz kenarına gelerek dev dalgaları izledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da olumsuz hava şartları, sabah saatlerinden itibaren etkisi gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile oluşan dev dalgalar zaman zaman 15 metre yükselerek falezleri dövdü. Şiddetli fırtına ve yağışa aldırmayan bazı vatandaşlar ise dalgaların falezlerle olan dansını izlemek için limana geldi.

DEV REKLAM PANOSU YIRTILDI

Hava şartları günlük yaşamı olumsuz etkilerden, şiddetli rüzgardan bir reklam panosu da nasibini aldı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki reklam panosu rüzgarın şiddetini dayanamayarak yırtıldı. Öte yandan kuvvetli ve şiddetli yağış ile birlikte gelen fırtınanın etkisini Çarşamba günü saat 03.00 sularında kaybetmesi bekleniyor.

(Elifnaz Altürk - Suat Metin/ İHA)