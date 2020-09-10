Dev çekirgeyi üzümle beslediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dev çekirgeyi üzümle beslediler

Sivas'ta iki çiftçi arkadaş bahçede çalışırken buldukları dev çekirgeyi bir hafta boyunca üzümle besledi.

10.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:12

Sivas'ta iki çiftçi arkadaş bahçede çalışırken buldukları dev çekirgeyi bir hafta boyunca üzümle besledi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde Mehmet Atmaz ve İskender Karakuş isimli iki çiftçi bahçede çalışırken üzüm bağında dev bir çekirge fark etti. Atmaz ve Karakuş dev çekirgeyi bir kabın içerisine koyarak evine götürdü. Çekirge ile dotluk kuran çiftçiler,yaklaşık bir hafta boyuca çekirgeyi kabın içerisinde üzüm ile besledi. Hayvan sever iki arkadaş yaklaşık bir haftanın sonunda dev çekirgeyi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı. Dev çekirgeyi besleyen iki arkadaştan İskender Karakuş, "Biz bahçede arkadaşlarla çalışırken değişik bir çekirge gördük. Üzüm bağında üzümleri yiyordu. Aldık, 3 4 gün bir bidonun içerisinde üzümle besledik. Güzel ve değişik bir şeydi. Tekrar doğaya geri bıraktık. Şimdiye kadar gördüğümüz çekirgelerden değişikti. Çok büyüktü. Yaklaşık bir hafta üzümle besledik. Daha önceki yıllarda bu çekirgeye benzer çekirge gördük ama bu kadar büyüğünü görmedik. İlk defa gördük" şeklinde konuştu.

(Demet Karakuş/İHA)

Dev çekirgeyi üzümle beslediler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Deniz Seki Metin Özülkü Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Yunan İzmir Milli Kocaeli
Şu an buradasınız: Dev çekirgeyi üzümle beslediler - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:35:35. #1.15#
title