Dev çekirgeler bu kez Çatak'ta görüldü
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Dev çekirgeler bu kez Çatak'ta görüldü

Dev çekirgeler bu kez Çatak'ta görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak ilçesinin yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Van'ın Çatak ilçesinin yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Geçen hafta Muş'ta görülen dev çekirgeler bu defa Van'ın Çatak ilçesinde görüldü. Özellikle sarp ve dağlık kesimlerin yanı sıra Çatak ilçesinde bağlı Akçabük Mahallesi ve yüksek kesimlerde görülen çekirge sürüleri, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Mahalle sakinleri, ellerine aldıkları ağaçlarda yolda ve yeşil alanda gördükleri çekirgeleri öldürmeye çalışıyor. Mahalle sakinleri, bu yıl havaların kurak geçmesiyle birlikte çekirgeler yüksek kesimlerde ekili arazileri yok ettiklerini ileri sürdüler. Elle ilaçlamanın mümkün olmadığını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerin farklı bir yöntem bulmalarını istediler.

Yetkililer ise, konuyla ilgili ilaçlama yapıldığını, çekirgelerin ise ilaçlama sonrası azaldığını söylediler.

(İHA)

Dev çekirgeler bu kez Çatak'ta görüldü
Dev çekirgeler bu kez Çatak'ta görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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