Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı - Haberler
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Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı Rize'de yapımı devam eden 22 metrelik Dev Çay Bardağı ışıklandırılmaya başlayınca ortaya rengarenk bir görüntü çıktı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı

RİZE - Rize'de yapımı devam eden 22 metrelik Dev Çay Bardağı ışıklandırılmaya başlayınca ortaya rengarenk bir görüntü çıktı.

Rize'de inşaatı devam eden Çay Çarşısı'nın içerisinde bulunan devasa çay bardağı şeklindeki binanın ışıkları takılmaya başladı. 2022 yılına saatler kala ışıkları yakılan devasa çay bardağı havanın kararmasıyla vatandaşlar tarafından da sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı

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