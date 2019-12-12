Dev canavarı böyle taşıdı
Haberler » Güncel » Dev canavarı böyle taşıdı - Haber

Dev canavarı böyle taşıdı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, 2 metre uzunluğunda 38.5 kilo ağırlığında yakaladığı balığı taşıdığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı.

12.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:43
Dev canavarı böyle taşıdı

'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, 2 metre uzunluğunda 38.5 kilo ağırlığında yakaladığı balığı taşıdığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı.


Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, ilçede bulunan Barajı'nda yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Murat Ülger, yakaladığı yayın balığı ile barajın kıyısında fotoğraf çekindi.


Yakaladığı balığı sırtına alarak aracına götüren Murat Ülger'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı. Fotoğraflar kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler