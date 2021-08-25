Dev bayrak BTSO'da dalgalanacak

Kalite Birliği Derneği (KALBİR) yöneticileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Kalite Birliği Derneği (KALBİR) yöneticileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, KALBİR yönetimini ağırladı. Ziyarette Bursa ekonomisi ve kalite alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yapılan görüşmenin ardından KALBİR tarafından 150 metrekarelik Türk bayrağı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a takdim edildi. Dev bayrak, oda binasında atrium alanına asıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KALBİR yönetimine bayrak hediyesi için teşekkür etti. Bayrağın Türk milletinin en önemli sembolü olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "KALBİR'in Milli Ses Ver projesi kapsamında bayrak hediye etme geleneğini başlatmasını çok kıymetli buluyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projeye destek vermiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bursa'nın önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Toplam sanayi üretimimiz içerisinde orta ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 52. Bu oran Türkiye'nin iki katından daha fazla. Kent olarak ihracatta kilogram başına birim fiyatımız ise 4 dolar. Ülkemizin dış ticaret açığı varken Bursa olarak biz 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyoruz. Tüm bunlar Bursa'yı Türkiye ekonomisinde çok özel bir konuma taşıyor." diye konuştu.

Bursa'nın kalite anlamında da Türkiye'nin en önemli vilayetlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Şehrimizde dünyaca ünlü markalar var. Bunların birçoğu endüstriyel markalar. Dünyadaki bütün iş profesyonellerinin tanıdığı, alanında en iyi ilk 10 firma arasına giren çok sayıda markamız var. Bursa gibi bir sanayi kenti için de esas olan endüstriyel markalar çıkarabilmektir. Şu anda Bursa bu konuda Türkiye'nin merkezi konumunda. Makineden tekstile, otomotivden gıdaya farklı sektörlerde çok sayıda endüstriyel markaya ev sahipliği yapıyoruz. Arzumuz bu markaların sayısını daha da artırmak. Kalite Birliği Derneğimizi de kalite ve marka bilincinin yaygınlaştırılması hedefiyle yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla kutluyorum." dedi.

KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, Milli Ses Ver projesi ile hem devlete hem de sanayiciye çağrıda bulunduklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı