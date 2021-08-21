Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı
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Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu Dağı Düzce kesiminde meydana gelen kazada, dev baraj kapaklarını Ankara istikametine götüren tırın dorsesinden yolun dışına kaydı.

Bolu Dağı Düzce kesiminde meydana gelen kazada, dev baraj kapaklarını Ankara istikametine götüren tırın dorsesinden yolun dışına kaydı. Baraj kapaklarını kaldırmak için Bolu dağı 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Kapakların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çelik fabrikasından yüklediği dev baraj kapakları ile yola çıkan tır sürücüsü Bolu Dağı Bakacak mevkiine geldiği sırada dorsesindeki baraj kapakları kaydı. Yola düşen dev baraj kapakları trafiği olumsuz etkileyince, trafik ekipleri Bolu Dağı'nı trafiğe kapattı. Güzergah üzerinde giden sürücüler TEM otoyoluna yönlendirilirken, baraj kapakları vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan Bolu Dağı, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı
Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı
Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı
Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı
Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı
Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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