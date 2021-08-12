Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
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Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu

Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Deniz olmayan Ağrı'ya, lokanta yapılmak üzere Samsun'dan getirilen 7 metre genişlik 21 metre uzunluğa sahip dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu.

Deniz olmayan Ağrı'ya, lokanta yapılmak üzere Samsun'dan getirilen 7 metre genişlik 21 metre uzunluğa sahip dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu.

Ağrılı genç girişimci Ömercan Kaya tarafından Ağrı Millet Bahçesi'ndeki Taşlıçay Deresi'nde lokanta yapılmak üzere Samsun'dan alınan dev balıkçı teknesi, 3 gün süren yolculukla Ağrı'ya getirildi. Deniz olmayan Ağrı'da dev balıkçı teknesini gören vatandaşlar, teknenin dereye indirilişini film izler gibi izledi. Balıkçı teknesini kafe ve lokanta yapılmak üzere Ağrı'ya getirdiklerini söyleyen genç girişimci Kaya, tekneyi gören vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

"Ağrı denince Nuh'un Gemisi akla geliyor"

Nuh'un Gemisi'nden esinlenerek Ağrı'ya tekneden bir işletme açma düşüncesine kapıldığını dile getiren Kaya, düşüncesini gerçekleştirebilmek amacıyla detaylı bir araştırma yaptığını belirterek, "Ben üniversiteden yeni mezun oldum. Kendi işimi kurmak istedim. Ağrı'da güzel bir millet bahçemiz var. Bizde bunu değerlendirmek istedik. Bir değişiklik yapmak istedik. Ağrı denince Nuh'un Gemisi akla geliyor. Biz de bundan yola çıkarak böyle bir şey yapmak istedik. Bu işletmemizin adı da Nuh'un Gemisi olacak. Biz bu tekneyi almadan önce baya bir araştırdık. Türkiye'nin bütün limanlarına baktık. En son bunu Samsun'da bulduk ve aldık. 3 günlük bir yolculuk oldu. Tekneyi burada görenlerden oldukça olumlu tepkiler aldık. Halkımız baya bir ilgi gösterdi" dedi.

"Ağrı için değişik bir girişim olmuş"

Deniz olmayan Ağrı'da dev balıkçı teknesini görünce şaşırdıklarını dile getiren vatandaşlardan Mehmet Bayram ise, "Bizim memleket için çok iyi bir şey. Buraya yakışır bir işletme olur. Bizim memleket için değişik bir girişim olmuş. Çok beğendik" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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