Dev Atatürk maskında temizlik mesaisi

22.08.2019 14:18

Dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan İzmir'deki Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlatıldı.

Buca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağmur ve güneşin etkisiyle maskta meydana gelen yıpranmalara karşı gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, profesyonel dağcılar tarafından temizlik yapıldı.

Dağcılar, özel ekipman kullanarak Çaldıran Mahallesi sırtlarında 42 metre yüksekliğindeki heykeli temizledi.

Maskın kaş bölgesine yırtıcı kuşların yuva yaptığını tespit eden dağcılar, yuva yapılabilecek noktalara heykelin görünümünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirdi.

Kaynak: AA