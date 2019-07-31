Dev anlaşma imzalandı: 2 yılda 100 bin evi ısıtacaklar

Sinem ERYILMAZ'Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL,(DHA)'İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren İtalyan Ferroli ile Bestherm İklimlendirme marka lisans anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında 2021 yılına kadar 100 bin kombi üretimi ile 100 bin evi ısıtma amaçlanıyor.

Yabancı yatırımcılar için önemli bir üretim üssü haline gelen Türkiye'ye Avrupa firmalarının yatırımları sürüyor. Bu noktada 1989 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren iklimlendirme sektöründe dünyanın önemli markalarından İtalyan Ferroli, ülkedeki üretim, satış ve pazarlama operasyonlarını yürütmesi için Bestherm İklimlendirme ile masaya oturdu.

İmzalanan iş birliği anlaşmasıyla Ferroli'nin gelecek beş yıl içinde Türkiye'de 10 milyon euro yatırım yaparak, 350 kişiye doğrudan, binden fazla kişiye ise dolaylı istihdam sağlayacağı bildirildi. İtalyan-Türk ortaklığı ile 2021 yılına kadar 100 bin kombi üretimi ile 100 bin evin ısıtılması ve markanın sektördeki payının ilk 5 yılda yüzde 10'a çıkarılması hedefleniyor.

HAZIRLIK AŞAMASI 2 YIL SÜRDÜ

Anlaşmanın basın toplantısında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Bestherm İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler, Ferroli'nin 1989 yılından beri Türkiye pazarında olduğunu ve bu proje üzerinde 2 yıldır beraber çalıştıklarını ifade ederek, 'Bu işi nasıl daha iyi yapabiliriz konusunda fikir birliğine vardık. Bunun sonucunda bugün atmış olduğumuz imza ile Ferroli Grup hem üretimini, hem de Türkiye satış ve pazarlama ağını Bestherm firmasına devretti' dedi.

Türkiye'nin iklimlendirme sektörü pazarında dünyanın en önemli oyuncularından biri olduğunu kaydeden Mehmet Besler, 'Bu avantajımızı daha verimli ve daha iyi bir noktaya getirmek için Ferroli ile anlaştık. Çünkü dünya üzerinde çok bilinen bir firma. Know-How'ı, ürünleri, verimliliği, hybrid sistemi, solar sistemi olsun hepsini Türkiye'de üretip daha iyi bir Ferroli yapacağımız için bu anlaşmayı imzaladık.

Konuşmasının sonunda çok önemli bir adım attıklarının altını çizen Besler, Türkiye pazarındaki bütün üretim ve aktivitelerini kendilerine güvenerek devretmesinden dolayı Ferroli'ye teşekkürlerini iletti. Besler, 'Biz de aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız' şeklinde açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 10'LUK PAZAR PAYI HEDEFİ

Ferroli S.p.A İhracat Direktörü Marko Ippoliti ise, Bu bizim için son derece büyük bir fırsat niteliğinde. Biz Türkiye'de uzun süredir varlığımızı devam ettiriyoruz ve Türkiye'deki en önemli oyuncu haline geldik. Ama bu süre boyunca hiçbir zaman güçlü bir yerel varlığımız olmadı. Türkiye'deki piyasaya hakim bir güçlü ortağımız olmadı. İnanıyorum ki bu, her iki şirket için de çok iyi bir iş fırsatı haline gelecek? ifadelerini kullandı.

Marko Ippoliti neden Bestherm İklimlendirmeyi seçtiklerini şu sözlerle anlattı:

'Hem Türkiye'de, hem yurt dışındaki pazara çok hakim ve bilgisi çok yerinde. Aynı zamanda müşterilere hizmet noktasında başarılı, ürünleri son derece iyi, diğer ürünlerle kombinasyon konusunda başarılı. O nedenle biz Bestherm ile çok doğru ve güçlü bir ortaklık imzaladık.'

Türkiye'de yüzde 10'luk bir pazar payına ulaşmak istediklerinin altını çizen Ippoliti, 'Zaten bunun da mümkün olduğuna inanıyoruz. Kendi teknolojimiz ve know-how'ımızla, Besthrem'in piyasa hakimiyetini birleştirdiğimiz zaman bu hedefe ulaşacağız' dedi.

HYBRİD CİHAZLARA YATIRIM YAPILACAK

Verimliliğin en üst seviyede olmasına önem verdiklerini belirten Bestherm İklimlendirme Genel Müdür Yardımcısı Erol Porsemay, 'Bu yüzden hybrid ürünlerin üretimini hedefliyoruz. Türkiye'de ilk defa gazlı bir cihazla, havadan suya ısı pompasının birlikte çalıştığı hybrid cihazlara üretim yatırımı yapılacak. Bu sayede, A++ verimlilikte yani, normal bir yoğuşmalı kombiye göre yüzde 20 daha verimli cihazlar üreteceğiz. Toplamda bu sistemle yüzde 138 verim sağlanabiliyor. Avrupa ülkelerinde yeni yeni gelişmeye başlayan hybrid cihazları ilk kez ülkemizde biz üretmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.



Kaynak: DHA